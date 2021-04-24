Яркий бросок украинца

34-летний Дмитрий Пышков начал свой путь на польской земле с 1/8 финала чемпионата Европы. На этой стадии украинца ждал соперник из Чехии Якуб Белеш. Греко-римский борец из Украины одержал уверенную победу со счетом 10-0.

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В четвертьфинале Пышков встретился с чемпионом мира из России Абуязидом Манциговым. В напряженном поединке Дмитрий уступал в счете, но когда судья поставил соперника в партер, этим блестяще воспользовался украинский борец. Пышкову удалось продолжить свою серию из побед 12-4.

Не только доблестью запомнился борец нашей страны. Дмитрию удалось выполнить яркий бросок "вертушка". Такие броски заслуживают дополнительных аплодисментов.

Уже в полуфинале украинца ждало поражение от турецкого борца Януса Эмре Басара 4-0. Пышков в малом финале будет соревноваться за "бронзу" чемпионата Европы. Его соперником в весовой категории 77 килограммов станет азербайджанец Санан Сулейманов.

Напомним, что один из лидеров украинской сборной Жан Беленюк проиграл в четвертьфинале представителю Сербии Зураби Датунашвили.

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