Досі непереможний український боксер Сергій Богачук претендує на відзнаку WBC (Світова боксерська рада). Український боксер напівсередньої ваги боротиметься за звання "Відкриття 2020 року".

На сайті WBC стартувало голосування за звання "Відкриття 2020 року". Окрім 25-річного Богачука, на відзнаку претендують ще 5 боксерів.

До слова Український непереможний боксер Богачук заробив 70 доларів за свій дебютний бій у профі

Серед претендентів на відзнаку WBC – потенційний суперник українця Олександра Усика – британець Джо Джойс. Він кинув виклик Усику.

Хто претендує на відзнаку WBC

Сергій Богачук

Джо Джойс

Ісаак Круз

Едвін Паломарес

Паня Прадабсрі

Едгар Берланга

Що відомо про Богачука? Українець проживає у США. Він виграв усі 18 боїв на професійному ринзі достроково. Богачук свій останній поєдинок провів 25 вересня 2020 року в Мексиці, де переміг місцевого боксера Алехандро Давілу. Наступним суперником українця має стати американець Брендон Адамс.

Інші голосування WBC

Слід зазначити, що WBC проводить ще ряд голосувань, де є українці.

Зокрема, на "подію року" претендують зустрічі Василя Ломаченка з Теофімо Лопесом та бій Сергій Дерев'янченко – Джермалл Чарло. Також ці два бої боротимуться за "виступ року".

Водночас поєдинок Ломаченка з Лопесом ще й побореться за нагороду "бій року".