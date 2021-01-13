До сих пор непобедимый украинский боксер Сергей Богачук претендует на награду WBC (Всемирный боксерский совет). Украинский боксер полусреднего веса будет бороться за звание "Открытие 2020 года".

На сайте WBC стартовало голосование за звание "Открытие 2020 года". Кроме 25-летнего Богачука, в награду претендуют еще 5 боксеров.

К слову Украинский непобедимый боксер Богачук заработал 70 долларов за свой дебютный бой в профи

Среди претендентов на награду WBC – потенциальный соперникукраинский Александра Усика – британец Джо Джойс. Он бросил вызов Усику.

Кто претендует на награду WBC

Сергей Богачук

Джо Джойс

Исаак Круз

Эдвин Паломарес

Паня Прадабсри

Эдгар Берланга

Что известно о Богачуке?

Украинец проживает в США. Он выиграл все 18 боев на профессиональном ринге досрочно. Богачук свой последний поединок провел 25 сентября 2020 года в Мексике, где победил местного боксера Алехандро Давила. Следующим соперником украинца должен стать американец Брэндон Адамс.

Другие голосования WBC

Следует отметить, что WBC проводит еще ряд голосований, где есть украинцы.

В частности, на "событие года" претендуют встречи Василия Ломаченко с Теофимо Лопесом и бой Сергей Деревянченко – Джермалл Чарли. Также эти два боя бороться за "выступление года".

В то же время поединок Ломаченко с Лопесом еще и поборется за награду "бой года".