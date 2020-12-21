Український непереможний боксер заробив 70 доларів за свій дебютний бій у профі
Боксер-професіонал Сергій Богачук за свій дебютний бій на професійному рингу здобув гонорар в розмірі 70 доларів.
Про це повідомляє Champion.com.ua. Поєдинок відбувся в Лос-Анджелесі 3 лютого 2017 року.
Суперником Сергія був американець Метт Мерфі. Богачук нокаутував Мерфі в другому раунді.
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"Мабуть, цей чек на 70 доларів коштує взяти в рамочку і зберегти для історії. Адже навряд чи у когось був такий гонорар за свій дебютний бій ", – розповів Сергій під час медіа-зустрічі в музеї Кличко.
Що відомо про Богачука
Боксер провів останній поєдинок 25 вересня 2020 року в Мексиці, де переміг місцевого боксера Давіла.
У рейтингу авторитетного порталу Boxrec.com серед українських боксерів незалежно від вагових категорій Сергій займає шосте місце. Він поступається Усику, Ломаченко, Постолу, Дерев'янченко і Берінчик.
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