34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) кинув виклик 30-річному американцю Едріену Бронеру.

Відповідне звернення український спортсмен написав у своєму Instagram. Редкач також прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує тому середні пальці, а в підсумку отримує нокдаун вже в другому раунді. Американець програв той поєдинок за очками.

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"Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою битимуться Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в співголовному – Бронер і Редкач", – заявив українець.

У минулому місяці українець також кинув виклик Шону Портеру. Пізніше Редкач заявив, що "на даний момент ведуться переговори про бій з Портером".

Що відомо про Івана Редкача