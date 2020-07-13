Український боксер Редкач кинув виклик скандальному американцю: відео
34-річний український боксер Іван Редкач (23-5-1, 18 КО) кинув виклик 30-річному американцю Едріену Бронеру.
Відповідне звернення український спортсмен написав у своєму Instagram. Редкач також прикріпив відео 2013 року, де Бронер перед боєм з аргентинцем Маркосом Майданою показує тому середні пальці, а в підсумку отримує нокдаун вже в другому раунді. Американець програв той поєдинок за очками.
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"Бронер, займися своєю формою, щоб не розчарувати промоутера, і давай зробимо це. Звичайно, тільки якщо ти будеш відповідати за свої слова, сказані в ефірі Showtime, що в головному бою битимуться Джервонта Девіс і Лео Санта Крус, а в співголовному – Бронер і Редкач", – заявив українець.
У минулому місяці українець також кинув виклик Шону Портеру. Пізніше Редкач заявив, що "на даний момент ведуться переговори про бій з Портером".
Що відомо про Івана Редкача
- 33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.
- Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.
- У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.