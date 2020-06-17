Український напівсередньоваговик Іван Редкач запропонував колишньому чемпіону світу Шону Портеру вийти проти нього на ринг. Українець вважає, що вони мають визначити, хто кого нокаутує.

Таке рішення про можливий майбутній поєдинок Редкач проанонсував у своєму Instagram.

Варто побачити Редкач показав, як збирається перемагати суперників: відео

Заява українця

За словами українського боксера, у Шона Портера був важкий 12-раундовий поєдинок з Денні Гарсією. В українця теж був з ним яскравий бій.

Ми повинні з'ясувати, хто з нас двох переможе нокаутом. Ти готовий до цього?,

– заявив Редкач.

Додамо, що останній раз Редкач з'являвся в рингу в січні 2020 року, коли одноголосним рішенням суддів програв Денні Гарсії (36-2,21 КО).

Раніше Редкач заявив, що йому запропонували взяти участь в битві за ляпасів.

Що відомо про Івана Редкача

33-річний український боксер, виступає в напівсередній вазі.

Провів 30 бої, здобув 23 перемоги та зазнав 5 поразок.

У січні програв Денні Гарсії за право битися з чемпіоном світу за версією WBC.