34-летний украинский боксер Иван Редкач (23-5-1, 18 КО) бросил вызов 30-летнему американцу Эдриену Бронеру.

Соответствующее обращение украинский спортсмен написал в своем Instagram. Редкач также прикрепил видео 2013 года, где Бронер перед боем с аргентинцем Маркосом Майданой показывает тому средние пальцы, а в итоге получает нокдаун уже во втором раунде. Американец проиграл тот поединок по очкам.

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"Бронер, займись своей формой, чтобы не разочаровать промоутера, и давай сделаем это. Конечно, только если ты будешь отвечать за свои слова, сказанные в эфире Showtime, в главном бою сразятся Джервонта Дэвис и Лео Санта Крус, а в соглавном – Бронер и Редкач", – заявил украинец.

В прошлом месяце украинец также бросил вызов Шону Портеру. Позже Редкач заявил, что "на данный момент ведутся переговоры о бой с Портером".

Что известно об Иване Редкаче