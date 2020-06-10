Український боксер Віктор Постол проведе бій за чемпіонські пояс WBC і WBO в першій напівсередній вазі. Суперником українця стане володар поясів Хосе Рамірес.

Постол прибув у США

У своєму інстаграмі Постол повідомив, що прилетів у США. Українець висловив сподівання, що бій, який двічі переносили, відбудеться.

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"Як у нас кажуть Бог любить трійцю", – написав Постол.

Бій Постола двічі переносили

Бій Постол – Рамірес мав пройти 2 лютого в Китаї, однак через спалах коронавірусу його перенесли у США на 9 травня.

Але у США також різко почала зростати кількість випадків зараження COVID-19, тому бій вимушено перенесли на невизначений термін.

Промоутерська компанія Top Rank, яка організовує поєдинки, 9 червня провела перший вечір боксу в умовах карантину.

Таким чином, поєдинок Постол – Рамірес також може відбутися найближчим часом.

Раніше глава Top Rank Боб Арум повідомляв, що Рамірес буде одним з перших, хто виступить після карантину.

Хто такий Рамірес? Чемпіон світу за версіями WBC і WBO. 27-річний американець провів 25 боїв на професійному ринзі й всі виграв. Попередній бій Рамірес провів 27 липня 2019 року проти Моріса Хукера.

Останній шанс Постола