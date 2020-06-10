Украинский боксер Постол прибыл на чемпионский бой в США
Украинский боксер Виктор Постол проведет бой за чемпионские пояса WBC и WBO в первом полусреднем весе. Соперником украинца станет обладатель поясов Хосе Рамирес.
Постол прибыл в США
В своем инстаграме Постол сообщил, что прилетел в США. Украинец выразил надежду, что бой, который дважды переносили, состоится.
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"Как у нас говорят Бог любит троицу", – написал Постол.
Бой Постола дважды переносили
Бой Постол – Рамирес должен был пройти 2 февраля в Китае, однако из-за вспышки коронавируса его перенесли в США на 9 мая.
Но в США также резко начало расти количество случаев заражения COVID-19, поэтому бой вынужденно перенесли на неопределенный срок.
Промоутерская компания Top Rank, которая организует поединки, 9 июня провела первый вечер бокса в условиях карантина.
Таким образом, поединок Постол – Рамирес также может произойти в ближайшее время.
Ранее глава Top Rank Боб Арум сообщал, что Рамирес будет одним из первых, кто выступит после карантина.
Кто такой Рамирес?Чемпион мира по версиям WBC и WBO. 27-летний американец провел 25 боев на профессиональном ринге и все выиграл. Предыдущий бой Рамирес провел 27 июля 2019 года против Мориса Хукера.
Последний шанс Постола
- Украинец уже был чемпионом мира по версии WBC в период 2015-16 годов. В поединке за вакантный титул в октябре 2015 года он победил аргентинца Лукаса Мартина Матисса.
- К сожалению, в следующем бою в июле Виктор проиграл титул знаменитому американцу Терренсу Кроуфорду.
- 27 апреля 2019 года Постол победил француза Мохаммеда Мимуни в поединке за право сразиться с чемпионом WBC.
- В команде украинца не скрывают, что бой с Рамиресом может стать последним шансом Постола стать чемпионом мира.
- Виктор подумывает о завершении профессиональной карьеры.