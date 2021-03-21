Фіаско українця у Росії: боксер Плотніков здався у бою з місцевим боксером

43-річний український боксер Віктор Плотніков провів бій у Москві (Росія) проти місцевого спортсмена Олександра Беспутіна. Українець вирішив зупинити бій вже після другого раунду.

Падіння українця у Росії

Бій у напівсередній вазі між українцем Віктором Плотінковим та росіянином Олександром Беспутіним не тривав навіть трьох раундів. Українець несподівано вирішив зупинити поєдинок.

Оце так Британець сенсаційно відібрав титул чемпіона WBO у Гловацьки: відео яскравого нокауту

Плотніков на початку поєдинку більшість часу провів у захисті та поодиноко відповідав джебом. А вже у другому раунді пропустив декілька потужних ударів у голову.

Після цього українець вже не вийшов на третій раунд. Плотніков розумів, що жодних шансів на перемогу у нього немає та знявся із поєдинку.

Цікаво, що за декілька днів до сутички Плотніков змінив суперника. Спочатку Віктор повинен був провести бій проти Максіміліано Верона, але аргентинець здав позитивний тест на коронавірус.