Фиаско украинца в России: боксер Плотников сдался в бою с местным боксером
43-летний украинский боксер Виктор Плотников провел бой в Москве (Россия) против местного спортсмена Александра Беспутина. Украинец решил остановить бой уже после второго раунда.
Источник:24 канал
Падение украинца в России
Бой в полусреднем весе между украинцем Виктором Плотинковим и россиянином Александром Беспутиным не продлился даже трех раундов. Украинец неожиданно решил остановить поединок.
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Плотников в начале поединка большую часть времени провел в защите и одиночно отвечал джебом. А уже во втором раунде пропустил несколько мощных ударов в голову.
После этого украинец уже не вышел на третий раунд. Плотников понимал, что никаких шансов на победу у него нет и снялся с поединка.
Интересно, что за несколько дней до схватки Плотников сменил соперника. Сначала Виктор должен был провести бой против Максимилиана Верона, но аргентинец сдал положительный тест на коронавирус.
- До этого поединка Плотников в своем активе имел 33 победы при 11 поражениях, в 15 боях украинец праздновал досрочную победу. Его соперник из России остался непобедимым боксером. В его карьере 14 побед и ни одного поражения, а 9 поединков завершил досрочным успехом.
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