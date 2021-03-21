У ніч з 20 на 21 березня у Лондоні відбувся вечір боксу Matchroom Boxing. У головному поєдинку зустрілись місцевий боксер Лоуренс Околі та поляк Кшиштоф Гловацки. Бій завершився несподіванкою.

Несподівана перемога над чемпіоном

Польський боксер Кшиштоф Гловацки зустрівся на одному ринзі з непереможним суперником, який виявився "міцним горішком" для представника Польщі.

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Бій тривав лише 6 раундів, на більше поляка не вистачило. Хоча обидва боксери показували хороший рівень боксу. Однак перевагою володів британець та вже у 6 раунді один з його ударів прилетів прямо у щелепу суперника та змусив Кшиштофа опинитись на канвасі. Суддя призупинив бій.

Поляк не здався та підійнявся на ноги, але рефері побачив стан польського боксера та сигналізував про завершення поєдинку.

Околі завоював вакантний титул чемпіона WBO у першій важкій вазі. Для британця ця перемога стала вже 17-ю на професійному ринзі, у 13 з них він святкував дострокову перемогу.