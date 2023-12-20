Можливий бій за титул: ще один український боксер має шанс стати чемпіоном

Колишній міжнародний чемпіон IBF Максим Продан, який нещодавно здобув чергову важливу перемогу, може в наступному році провести поєдинок за чемпіонський пояс.

30-річний український боксер напівсередньої ваги Максим Продан 16 грудня у Турині переміг представника Аргентини Мігеля Цезаріо Антіна. Продан розповів про перемогу у цьому важливому поєдинку.

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Продан може знову побитися за чемпіонський пояс

"Я провів всі вісім раундів, і, з одного боку я цьому радий, адже в лютому в мене може бути титульний бій, і тому добре, що я набрав ці раунди. А з іншого боку не дуже радий, бо хотів виграти нокаутом.

Я завжди вихожу в ринг, і націлююсь на нокаут. Але не вийшло, бо суперник був такий твердий як дерев’яний стіл. Він багато пропускав але не падав. Але перемога є і це найголовніше", – сказав Продан.

Продан – колишній міжнародний чемпіон IBF у напівсередній ваговій категорії. У вересні 2021 року Максим поступився титулом албанцю Флоріану Марку.

Усього на професіональному рингу Максим Продан провів 25 поєдинків, з яких виграв 22. Достроково українець здобув 16 перемог. Одного разу Продан програв, а ще два його бої завершилися нічиєю.