30-летний украинский боксер полусреднего веса Максим Продан 16 декабря в Турине победил представителя Аргентины Мигеля Цезарио Антина. Продан рассказал о победе в этом важном поединке.
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Продан может снова подраться за чемпионский пояс
"Я провел все восемь раундов, и, с одной стороны, я этому рад, ведь в феврале у меня может быть титульный бой, и потому хорошо, что я набрал эти раунды. А с другой стороны не очень рад, потому что хотел выиграть нокаутом.
Я всегда выхожу в ринг и нацеливаюсь на нокаут. Но не получилось, потому что соперник был такой жесткий как деревянный стол. Он много пропускал, но не падал. Но победа есть и это самое главное", – сказал Продан.
Всего на профессиональном ринге Максим Продан провел 25 поединков, из которых выиграл 22. Досрочно украинец одержал 16 побед. Один раз Продан проиграл, а еще два его боя завершились ничьей.