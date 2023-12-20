30-летний украинский боксер полусреднего веса Максим Продан 16 декабря в Турине победил представителя Аргентины Мигеля Цезарио Антина. Продан рассказал о победе в этом важном поединке.

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Продан может снова подраться за чемпионский пояс

"Я провел все восемь раундов, и, с одной стороны, я этому рад, ведь в феврале у меня может быть титульный бой, и потому хорошо, что я набрал эти раунды. А с другой стороны не очень рад, потому что хотел выиграть нокаутом.

Я всегда выхожу в ринг и нацеливаюсь на нокаут. Но не получилось, потому что соперник был такой жесткий как деревянный стол. Он много пропускал, но не падал. Но победа есть и это самое главное", – сказал Продан.

Важно. Продан – бывший международный чемпион IBF в полусредней весовой категории. В сентябре 2021 года Максим уступил титул албанцу Флориану Марку.

Всего на профессиональном ринге Максим Продан провел 25 поединков, из которых выиграл 22. Досрочно украинец одержал 16 побед. Один раз Продан проиграл, а еще два его боя завершились ничьей.