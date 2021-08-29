На церемонії срібний призер Олімпіади-2020 не впустив шансу зробити спільне фото й пообійматися з легендарним американським боксером.

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Радий був зустріти та познайомитись зі світовою легендою боксу, який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю,

– підписав спільне фото Олександр Хижняк.

Та український боксер забув або, можливо, і не знав про ще одну діяльність, яка "прославила" Джонса – його прихильність до російських окупантів.

Рой Джонс-молодший і Росія

У 2015 році колишній американський боксер випросив у Володимира Путіна російське громадянство, щоб "простіше було вести бізнес і покращити відносини зі США".

До слова, свою комерційну діяльність Рой Джонс-молодший планував вести в щойно окупованому режимом Путіна українському Криму. З Путіним колишній боксер зустрічався в окупованому Севастополі.

За це Росія навіть оплатила його податкову заборгованість у США – 3 мільйони доларів. Такою виявилась вартість легенди.

Що відомо про Джонса як боксера?

У 1988 році боксер став срібним призером Олімпіади. Після цього був чемпіоном світу у 5 вагових категоріях – від середньої до суперважкої. У напівважкій вазі він став абсолютним чемпіоном світу.

Схожий скандал на Олімпіаді-2020:

Випадок з Олександром Хижняком є вже другим схожим за останній місяць за участі українського спортсмена. Першою була атлетка Ярослава Магучіх, яка зробила спільне фото в обіймах представниці Росії Марії Ласіцкене.

Це фото викликало хвилю хейту в соціальних мережах. Згодом Ярослава Магучіх пояснила: після підкорення висоти їй хочеться обійняти весь світ. Вона закликала "бути обережними, бо ворог готовий на все".

До слова, за легкоатлетку тоді заступився каратист Станіслав Горуна, який заявив, буцімто "спорт – поза політикою". Цією заявою він лише переадресував частину хейту на себе.

Текст публікації Олександра Хижняка:

Радий був зустріти та познайомитись зі світовою легендою боксу @royjonesjrofficial який також відомий своєю музичною та акторською діяльністю!