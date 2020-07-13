Український боксер Макс Бурсак під час спілкування з уболівальниками в мережі відповів на питання "Чий Крим?" і "Росія – агресор?".

Бурсак поділився своєю думкою на кримську тему в Instagram. Раніше Олександр Усик, якого запитали про приналежність Криму, заявив, що "Крим – Божий", пише 24 канал.

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На адресу боксера прозвучало запитання: "Чим Крим?". На що 36-річний боксер з Києва відповів: "Кримчан".

А на питання про те, чи є Росія агресором, боксер відповідати не став, написавши: "Провокація".

Що відомо про Макса Бурсака

Бурсак провів на профі-рингу 44 бої, здобув 36 перемог, зазнав 6 поразок, а ще 2 бої завершилися внічию. За останні п'ять років українець двічі проводив бої за титул чемпіона світу, але обидва рази програв.

У лютому в рейтинговому поєдинку в Броварах Макс Бурсак здолав росіянина Максима Смірнова. Бій тривав усі покладені вісім раундів, після закінчення яких українець був визнаний переможцем одноголосним рішенням суддів