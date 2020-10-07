Український боксер легкої ваги Денис Берінчик проведе третій захист титулу WBO International. У четвер, 8-го жовтня, Берінчик зустрінеться з румуном Віорелом Сіміоном. Переглянути бій можна онлайн в Україні.

Берінчик – Сіміон де дивитися

Вечір боксу, в рамках якого Денис Берінчик протистоятиме Віорелу Сіміону, розпочнеться о 20:00. Про це повідомляє 24 канал.

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Приблизний початок бою Берінчика о 21:30. У прямому ефірі поєдинок Берінчик- Сіміон покаже платформа Megogo.

Для того, щоб переглянути бій на Megogo, потрібно мати підписку "Оптимальна" або "Максимальна".

Вартість першої за один місяць складає 97 гривень. Підписка "Максимальна" коштує 197 гривень на місяць. Нові користувачі MEGOGO можуть отримати тестову підписку всього за одну гривню.