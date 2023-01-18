На Australian Open триває стадія 1/32 фіналу. Поки що головні фаворитки жіночого турніру не вилітали, а найбільшою сенсацією можна назвати перемогу українки Калініною над 15-ю ракеткою світу Петрою Квітовою.

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Також залишається в гонці за титулом і американка Даніель Коллінз, яка минулого року вийшла у фінал Australian Open, програвши Ешлі Барті (3:6, 6:7). Тепер же вона у першому раунді спортсменку без країни Анну Калінскую (7:5, 5:7, 6:4).

Наступною її опоненткою стала Кароліна Мухова з Чехії. Перший сет американка програла на тайбрейку – 6:7 (1:7). Другий же виграла впевнено 6:2. А у вирішальному сеті з Даніель сталась курйозна ситуація, пише 24 канал.

Забула правила тенісу

Гра знов дійшла до тайбрейку, де вона вели 6:3 і виграла після цього подачу, зробивши рахунок 7:3. Після цього Коллінз здійняла руки до гори і пораділа нібито перемозі, а потім пішла до суперниці та арбітра вітатися.

Відео фейлу Коллінз:

Ось тільки тенісистка забула правила вирішального тайбрейку. Зазвичай він триває до семи перемог однієї зі спортсменок, але якщо цей тайбрейк визначає переможця пари (як було в цьому випадку, то він має продовжуватись до десяти перемог.

Забувши це правило, американка повеселила як суддю, так і глядачів на корті. Втім врешті решт свого вона не впустила, вигравши тайбрейк з рахунком 10:6. Її суперницею в 1/16 фіналу стане Єлєна Рибакіна із Казахстану.

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До слова, у третє коло Australian Open вийшли одразу три українки з п'яти. Катерина Байндль буде протистояти Олені Остапенко (Латвія), Марта Костюк зіграє з американкою Джессікою Пегулою, а Ангеліна Калініна зійдеться з Барборою Крейчіковою з Чехії.