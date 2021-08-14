Лень знайшов новий-старий клуб
Олексій Лень офіційно уклав контракт із Сакраменто. Умови угоди не повідомляються.
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Приємно вітати Алекса знову в Кінгз. Він додасть жорсткості, конкурентоспроможності і досвіду, зберігаючи при цьому нашу глибину в передній лінії,
– сказав генеральний менеджер Сакраменто Монте Макнейр.
Олексій Лень / Фото twitter.com/SacramentoKings
28-річний Лень вже грав за Сакраменто в сезоні-2019/2020.
У минулому сезоні Олексій грав у складі Вашингтона, за який провів 57 матчів, набираючи в середньому 7,1 очок за гру. Українцю у 2021 році вперше в кар'єрі вдалося зіграти у плей-офф НБА.
У НБА Лень також виступав за Фінікс, Атланту й Торонто.
Зарплата Леня
- Раніше інсайдер Шемс Чаранія чарам інформував, що контракт розрахований на два роки.
- За інформацією The Sacramento Bee, за контрактом українець отримає 7,65 мільйона доларів.