Лень нашел новый-старый клуб
Алексей Лень официально заключил контракт с Сакраменто. Условия сделки не сообщаются.
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Приятно приветствовать Алекса снова в Кингз. Он добавит жесткости, конкурентоспособности и опыта, сохраняя при этом нашу глубину в передней линии,
– сказал генеральный менеджер Сакраменто Монте Макнейр.
Алексей Лень / Фото twitter.com/SacramentoKings
28-летний Лень уже играл за Сакраменто в сезоне-2019/2020.
В прошлом сезоне Алексей играл в составе Вашингтона, за который провел 57 матчей, набирая в среднем 7,1 очков за игру. Украинцу в 2021 году впервые в карьере удалось сыграть в плей-офф НБА.
В НБА Лень также выступал за Финикс, Атланту и Торонто.
Зарплата Леня
- Ранее инсайдер Шемс Чарания чарам информировал, что контракт рассчитан на два года.
- По информации The Sacramento Bee, по контракту украинец получит 7,65 миллиона долларов.