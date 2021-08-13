Драммонд врятував сина
28-річний Драммонд відзначився героїчним вчинком під час відпочинку. Центровий Філадельфії врятував сина від утоплення.
До слова Український баскетболіст Лень став гравцем Сакраменто, – журналіст
Інцидент стався в невеликому басейні, куди впала дитина баскетболіста. Хлопчик сидів біля басейну й випадково беркицьнувся.
Андре продемонстрував блискавичну реакцію. Гравець НБА кинувся на допомогу у басейн та витягнув дитину. На щастя, із сином баскетболіста все добре.
Драммонд героїчно врятував сина від утоплення – відео
- Драммонд недавно перейшов у Філадельфію. Сторони уклали мінімальний контракт на 1 рік. У Філадельфії Драммонд номінально замінить Дуайта Ховарда, який раніше підписав мінімальний однорічний контракт з Лос-Анджелес Лейкерс.