Український баскетболіст Лень закрутив роман з пишногрудою красунею: фото
Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень показав свою нову любов. Фото в інстаграмі він підписав – "Моя королева".
Як повідомляється на інстаграм-каналі Basket_Ukraine, Анджела Джейфі є відомим в Атланті шеф-кухарем. Її ресторан відвідували багато зірок, включаючи репера Тімбаленда і співака Кріса Брауна.
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Раніше Лень зустрічався з баскетболісткою Ессенс Таунсенд – 201-сантиметровою випускницею Університету Меріленд.
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