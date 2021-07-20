Український арбітр працюватиме на матчі Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів отримала призначення на матч кваліфікації Ліги чемпіонів. Ще дві суддівські бригади отримали призначення на матчі Ліги конференцій.

На поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між шведським Мальме та фінським ГІК працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним. На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Сергій Приступа. Четвертий арбітр – Андрій Коваленко.

Зустріч відбудеться у середу, 21 липня, в Мальме й розпочнеться о 20.00 за київським часом.

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В четвер, 22 липня, на двох матчах Ліги конференцій працюватимуть українські арбітри. Однак в одному випадку буде інтернаціональна бригада арбітрів. Головним арбітром поєдинку Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Ізраїль) виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть поляки Аркадіуш Войчик та Томаш Німеровський. Четвертий арбітр — Петр Ласік (Польща).

На матчі Уйпешт (Угорщина) — Вадуц (Ліхтенштейн) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Денисом Шурманом. На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Олександр Беркут. Четвертий арбітр — Віталій Романов.