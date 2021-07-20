На поєдинку другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів між шведським Мальме та фінським ГІК працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним. На лініях йому допомагатимуть Валентин Куцев та Сергій Приступа. Четвертий арбітр – Андрій Коваленко.

Зустріч відбудеться у середу, 21 липня, в Мальме й розпочнеться о 20.00 за київським часом.

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В четвер, 22 липня, на двох матчах Ліги конференцій працюватимуть українські арбітри. Однак в одному випадку буде інтернаціональна бригада арбітрів. Головним арбітром поєдинку Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Ізраїль) виступить Сергій Бойко. На лініях йому допомагатимуть поляки Аркадіуш Войчик та Томаш Німеровський. Четвертий арбітр — Петр Ласік (Польща).

На матчі Уйпешт (Угорщина) — Вадуц (Ліхтенштейн) працюватиме українська суддівська бригада на чолі з Денисом Шурманом. На лініях йому допомагатимуть Олександр Жуков та Олександр Беркут. Четвертий арбітр — Віталій Романов.