На поединке второго квалификационного раунда Лиги чемпионов между шведским Мальме и финским ГИК будет работать украинская судейская бригада во главе с Николаем Балакиным. На линиях ему будут помогать Валентин Куцев и Сергей Приступа. Четвертый арбитр – Андрей Коваленко.

Встреча состоится в среду, 21 июля, в Мальме и начнется в 20.00 по киевскому времени.

Напомним Шахтер получил первого соперника в квалификации Лиги чемпионов

В четверг, 22 июля, на двух матчах Лиги конференций будут работать украинские арбитры. Однако в одном случае будет интернациональная бригада арбитров. Главным арбитром поединка Карабах (Азербайджан) – Ашдод (Израиль) выступит Сергей Бойко. На линиях ему будут помогать поляки Аркадиуш Войчик и Томаш Нимеровский. Четвертый арбитр – Петр Ласик (Польша).

На матче Уйпешт (Венгрия) — Вадуц (Лихтенштейн) будет работать украинская судейская бригада во главе с Денисом Шурманом. На линиях ему будут помогать Александр Жуков и Александр Беркут. Четвертый арбитр – Виталий Романов.