Українських клубів уперше в історії не буде в груповій стадії Ліги Європи

У сезоні 2009/2010 стартувала Ліга Європи. Після цього всі 12 років УПЛ в цьому турнірі мала представників в основному раунді. Іноді двох, один раз навіть трьох.

На жаль, Зоря не зуміла пройти Рапід. Таким чином, вперше в історії представників УПЛ не буде в Лізі Європи.

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Для луганчан на цьому євросезон не закінчений, колектив Скрипника 27 серпня дізнається суперників по Лізі конференцій.

Що відомо про виліт Зорі з Ліги Європи

Луганська Зоря у кваліфікації Ліги Європи зазнала другої поразки від австрійського Рапіду та покинула турнір. У першому матчі раунду плей-офф Зоря пропустила три м'ячі від Рапіду, а в домашній для себе грі знову тричі пропустила. Відмінність від першого поєдинку полягає в тому, що сама команда Віктора Скрипника змогла двічі забити цього разу.

На 89-й хвилині Зоря мала нагоду зрівняти рахунок і зробити 3:3 на табло, але форвард луганців Шахаб Захедітабар не забив пенальті. Хоча в цій грі він другий гол команди якраз забив з одинадцятиметрової позначки.