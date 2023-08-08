Приїзд фанатів загребського Динамо до столиці Греції на матч кваліфікації Ліги чемпіонів із місцевим АЕКом призвів до жорстоких сутичок. УЄФА забороняла ховатським фанатам відвідувати матч через великий ризик насильства, але загребські вболівальники знехтували забороною.

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Загинув 22-річний фанат АЕКа

Приблизно від 150 до 180 хорватських ультрас приїхали в Грецію явно не з добрими намірами. Вони влаштовували заворушеннями вулицями Афін і нападали на місцевих. Також ультрас Динамо хотіли прорватися на стадіон, вони були озброєні палицями та залізними прутами. Унаслідок такої поведінки зав'язалося декілька бійок із фанатами АЕКа у місті.

У результаті, щонайменше 8 осіб дістали поранення різної тяжкості, а найжахливіше сталося із 22-річним греком на ім'я Майкл. Він отримав важке ножове поранення, після чого терміново був доставлений до лікарні, але там помер від отриманих травм.

Поліція внаслідок заворушень заарештувала понад 100 фанатів, переважно – це прихильники загребського Динамо, які тепер можуть не скоро потрапити додому. Адже рік тому в Греції було збільшено максимальний термін покарання за злочини, пов'язані з фанатським насильством. Його змінили з шести місяців до п'яти років.

Дивіться відео з фанатськими сутичками

Відео з бійкою фанатів Динамо та АЕКа

Зазначається. Після сутичок матч Ліги Чемпіонів АЕК – Динамо Загреб перенесено на невизначений термін через вбивство грецького вболівальника.