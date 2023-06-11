Фінал Ліги чемпіонів, який відбувся у столиці Туреччини Стамбулі на Олімпісйькому стадіоні Ататюрка, віддав скандальними нотами. Український вболівальник постраждав з невідомих причин.

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Моментом подуріли

Манчестер Сіті здолав міланський Інтер (1:0) у вирішальному матчі найпрестижнішого клубного турніру. Проте інтрига відбувалась не лише на полі, а на трибунах, оскільки тамтешні стюарди вирішили зазіхнути на український прапор. Охороні порядку на стадіону з невідомих причини вирішили відібрати у вболівальника синьо-жовтий стяг. Стюарди не встидалися своїх дій, оскільки намагалися добитися своєї цілі силою, а в певний момент скандалу навіть вдарили українського фаната по руках, аби той відпустив прапор.

Найцікавіше, що "розбишаки" відмовлялися пояснювати мотиви своїх дій. Стюарди врешті-решт забрали синьо-жовте знамено, проте після низки поставлених запитань "у чому проблема з українським прапором" і тривалих консультацій його повернули вболівальнику. Проте все обійшлось без вибачень, а дискримінація залишилась в силі, оскільки стяг не дозволяли вивішувати на каркас, вишикувавши живий коридор зі "спирачів".

Відео скандалу: