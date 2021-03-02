Українські спортсмени шокували результатами на етапі Кубка світу з фрістайлу

Українські фрістайлери завоювали 2 медалі на етапі Кубка Європи в швейцарському Айроло. Золото завоював швейцарець Рот Ной.

Українці Олександр Абраменко та Максим Кузнєцов стали другим і третім відповідно.

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Результати змагань

1. Рот Ной (Швейцарія) – 107,64;

2. Олександр Абраменко (Україна) – 94,82;

3. Максим Кузнєцов (Україна) – 91,29;

4. Олександр Окіпнюк (Україна) – 88,12;

5. Володимир Кушнір (Україна) – 85,65;

6. Микола Пуздерко (Україна) – 84,24;

9. Дмитро Котовський (Україна) – 60,27.