Українські спортсмени шокували результатами на етапі Кубка світу з фрістайлу
Українські фрістайлери завоювали 2 медалі на етапі Кубка Європи в швейцарському Айроло. Золото завоював швейцарець Рот Ной.
Джерело:Tribuna.com
Українці Олександр Абраменко та Максим Кузнєцов стали другим і третім відповідно.
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Результати змагань
1. Рот Ной (Швейцарія) – 107,64;
2. Олександр Абраменко (Україна) – 94,82;
3. Максим Кузнєцов (Україна) – 91,29;
4. Олександр Окіпнюк (Україна) – 88,12;
5. Володимир Кушнір (Україна) – 85,65;
6. Микола Пуздерко (Україна) – 84,24;
9. Дмитро Котовський (Україна) – 60,27.
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