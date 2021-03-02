Украинские спортсмены шокировали результатами на этапе Кубка мира по фристайлу
Украинские фристайлеры завоевали 2 медали на этапе Кубка Европы в швейцарском Айроло. Золото завоевал швейцарец Рот Ной.
Источник:Tribuna.com
Украинцы Александр Абраменко и Максим Кузнецов стали вторым и третьим соответственно.
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Результаты соревнований
1. Рот Ной (Швейцария) – 107,64;
2. Александр Абраменко (Украина) – 94,82;
3. Максим Кузнецов (Украина) – 91,29;
4. Александр Окипнюк (Украина) – 88,12;
5. Владимир Кушнир (Украина) – 85,65;
6. Николай Пуздерко (Украина) – 84,24;
9. Дмитрий Котовский (Украина) – 60,27.
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