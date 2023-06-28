"Слава Україні! Віримо в ЗСУ!": українські спортсмени привітали з Днем Конституції

Увесь український народ 28 червня відзначає День Конституції України. Спортивна родина з самого ранку почала вітати земляків та рідну країну з надважливим святом.

28 червня українське суспільство вшановує один з найважливіших днів у календарі – День Конституції. 24 Канал підготував добірку, як зірки українського спорту вітають підписників у соціальних мережах.

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