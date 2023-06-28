"Слава Україні! Віримо в ЗСУ!": українські спортсмени привітали з Днем Конституції

28 червня 2023, 16:30
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Увесь український народ 28 червня відзначає День Конституції України. Спортивна родина з самого ранку почала вітати земляків та рідну країну з надважливим святом.

28 червня українське суспільство вшановує один з найважливіших днів у календарі – День Конституції.  24 Канал підготував добірку, як зірки українського спорту вітають підписників у соціальних мережах.

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Кличко: Перша українська Конституція була видана ще в 1710 році. Саме в той рік, коли росія починала чергову війну

Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко наголосив у своєму привітання на важливості свята для українців.

День Конституції – важливе свято для державності країни. І сьогодні українці розуміють це, як ніколи. Бо сьогодні ми боремось за право на існування, за право жити у незалежній та демократичній державі. А Росія, вдершись в Україну, так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці, і як вони готові, і можуть битися за свою свободу, і свої права. Верховенство закону, прав та свобод кожного громадянина — те, що зневажають російські вбивці. Але ідея, побудована на насиллі, агресії та ненависті, завжди терпить поразку. Україна вистоїть і переможе! І буде вільною, сильною та успішною демократичною державою. З Днем Конституції! Слава Україні, –
написав Кличко.

Київське Динамо одним з перших привітало своїх підписників


Привітання від Динамо / Скриншот із сторіс

Бронзова призерка Олімпіади Ольга Саладуха поділилася фото з Конституцією із Верховної Ради України 


Привітання від Ольги Саладухи / Скриншот із сторіс

Наша титулована стрибунка у висоту Ярослава Магучіх також не оминула стороною велике свято


Привітання від Ярослави Магучіх / Скриншот із сторіс

Наш славетний боксер Олександр Усик звернувся до підписників патріотичними словами з вірша:

Щоб не пропала предків справа
Бо ми від роду – козаки!
Державі Україна Слава
Героям слава на віки!


Привітання від Олександра Усика / Скриншот із сторіс

Олімпійський чемпіон Олег Верняєв у своєму привітанні згадав наших героїв: "Віримо в ЗСУ! Слава Україні!".
 


Привітання від Олега Верняєва / Скриншот із сторіс

Львівські Карпати також привітали українців з державним святом.


Привітання від Карпат / Скриншот із сторіс

Олімпійська призерка з синхронного плавання Владислава Алексіїва нагадала усім про наше право, за яке ми ніколи не забудемо. 

Привітання від Владислави Алексіївої / Скриншот із сторіс
 
Захисник збірної України з футболу Ілля Забарний віддав належне у своєму привітання Службі безпеки України
 

Привітання від Іллі Забарного/ Скриншот із сторіс
Автор: Денис Іваненко