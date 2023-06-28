28 червня українське суспільство вшановує один з найважливіших днів у календарі – День Конституції. 24 Канал підготував добірку, як зірки українського спорту вітають підписників у соціальних мережах.
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Кличко: Перша українська Конституція була видана ще в 1710 році. Саме в той рік, коли росія починала чергову війну
Легендарний боксер, а нині мер Києва Віталій Кличко наголосив у своєму привітання на важливості свята для українців.
День Конституції – важливе свято для державності країни. І сьогодні українці розуміють це, як ніколи. Бо сьогодні ми боремось за право на існування, за право жити у незалежній та демократичній державі. А Росія, вдершись в Україну, так і не усвідомила, наскільки волелюбні українці, і як вони готові, і можуть битися за свою свободу, і свої права. Верховенство закону, прав та свобод кожного громадянина — те, що зневажають російські вбивці. Але ідея, побудована на насиллі, агресії та ненависті, завжди терпить поразку. Україна вистоїть і переможе! І буде вільною, сильною та успішною демократичною державою. З Днем Конституції! Слава Україні, –
написав Кличко.
Київське Динамо одним з перших привітало своїх підписників
Привітання від Динамо / Скриншот із сторіс
Бронзова призерка Олімпіади Ольга Саладуха поділилася фото з Конституцією із Верховної Ради України
Привітання від Ольги Саладухи / Скриншот із сторіс
Наша титулована стрибунка у висоту Ярослава Магучіх також не оминула стороною велике свято
Привітання від Ярослави Магучіх / Скриншот із сторіс
Наш славетний боксер Олександр Усик звернувся до підписників патріотичними словами з вірша:
Щоб не пропала предків справа
Бо ми від роду – козаки!
Державі Україна Слава
Героям слава на віки!
Привітання від Олександра Усика / Скриншот із сторіс
Привітання від Олега Верняєва / Скриншот із сторіс
Львівські Карпати також привітали українців з державним святом.
Привітання від Карпат / Скриншот із сторіс
Привітання від Владислави Алексіївої / Скриншот із сторіс
Привітання від Іллі Забарного/ Скриншот із сторіс