28 червня українське суспільство вшановує один з найважливіших днів у календарі – День Конституції. 24 Канал підготував добірку, як зірки українського спорту вітають підписників у соціальних мережах.

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