28 июня украинское общество чествует один из самых важных дней в календаре – День Конституции. 24 Канал подготовил подборку, как звезды украинского спорта поздравляют подписчиков в социальных сетях.

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