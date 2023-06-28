28 июня украинское общество чествует один из самых важных дней в календаре – День Конституции. 24 Канал подготовил подборку, как звезды украинского спорта поздравляют подписчиков в социальных сетях.
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Кличко: Первая украинская Конституция была издана еще в 1710 году. Именно в тот год, когда Россия начинала очередную войну
Легендарный боксер, а ныне мэр Киева Виталий Кличко отметил в своем поздравлении важность праздника для украинцев.
День Конституции – важный праздник для государственности страны. И сегодня украинцы понимают это как никогда. Сегодня мы боремся за право на существование, за право жить в независимом и демократическом государстве. А Россия, ворвавшись в Украину, так и не осознала, насколько свободолюбивы украинцы, и как они готовы, и могут сражаться за свою свободу и свои права. Верховенство закона, прав и свобод каждого гражданина – то, что презирают российские убийцы. Но идея, построенная на насилии, агрессии и ненависти, всегда терпит поражение. Украина устоит и победит! И будет свободным, сильным и успешным демократическим государством. С Днем Конституции! Слава Украине, –
написал Кличко.
Киевское Динамо одним из первых поздравило своих подписчиков.
Поздравление от Динамо / Скриншот со сторис
Бронзовая призерка Олимпиады Ольга Саладуха поделилась фото с Конституцией из Верховной Рады Украины.
Поздравления от Ольги Саладухи / Скриншот со сторис
Наша титулованная прыгунка в высоту Ярослава Магучих также не обошла стороной большой праздник.
Поздравления от Ярославы Магучих / Скриншот со сторис
Наш прославленный боксер Александр Усик обратился к подписчикам патриотическими словами из стихотворения:
Чтобы не пропало предков дело
Ибо мы от роду – казаки!
Государству Украина Слава
Героям слава во веки!
Поздравление от Александра Усика / Скриншот со сторис
Поздравления от Олега Верняева / Скриншот со сторис
Львовские Карпаты также поздравили украинцев с государственным праздником.
Поздравления от Карпат / Скриншот со сторис
Поздравления от Владиславы Алексеевой / Скриншот со сторис
Поздравления от Ильи Забарного/ Скриншот со сторис