Верховна Рада утвердила Державний бюджет на 2021 рік. У ньому утвердили видатки й на спорт.

На Міністерство молоді та спорту у 2021 році передбачили 7 мільярдів 269 мільйонів 600 тисяч гривень, повідомляє 24 канал. На що саме будуть витрачені ці кошти, розповів міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт.

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Зазначимо, що не вся ця сума буде витрачена лише на спорт. 75,2 мільйона гривень передбачили на реалізацію молодіжної політики та національно-патріотичного виховання.

Щодо спортивних видатків, то найбільша сума в розмірі 2,8 мільярда гривень піде на підготовку та участь українських спортсменів у літніх Олімпійських, Паралімпійських, Дефлімпійських іграх у 2021 році, а також на підготовку до зимових Олімпійських і Паралімпійських ігор 2022 року.

Нагадаємо, що в бюджеті на 2020 рік на участь в Олімпійських і Паралімпійських іграх у Токіо, які мали відбутися у 2020 році, було закладено 1,4 мільярда гривень. Але змагання перенесли.

Ще 2,4 мільярда гривень передбачили на розвиток фізичної культури та спорту вищих досягнень.

Значну увагу приділять і спортивним об'єктам – 1,6 мільярда гривень на розвиток інфраструктури.

На спорт осіб з інвалідність виділили 777,2 мільйона гривень.

Розвиток наукових досліджень і спортивної медицини отримає з держбюджету 42,9 мільйона гривень.