Українські шпажисти прикро поступились китайцям у чвертьфіналі Олімпіади-2020

У п'ятницю, 30 липня, у боротьбу за нагороди Олімпіади-2020 вступили шпажисти у командних змаганнях. Українці у чвертьфіналі поступились китайцям.

Невезіння України продовжується

Перед стартом командних змагань шпажисти з України були серед претендентів на нагороди. Суперниками українців у чвертьфіналі стали китайці.

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Збірна України виступала у такому складі: Ігор Рейзлін, Богдан Нікішин, Роман Свічкар і Анатолій Герей. Наші хлопці протягом 54 хвилин змагались за вихід у півфінал Олімпіади. Однак того дня шпажисти із Китаю були сильнішими. Поразка України з рахунком 35:45.

Українські шпажисти завершили виступ на Олімпійських іграх-2020 у Токіо після стадії 1/4 фіналу.