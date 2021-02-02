Українські шахісти підкорили Світову Лігу й університет США

Столичний Kyiv Chess Club удруге поспіль виграв Світову Клубну Лігу онлайн, а киянка Юлія Осьмак стала чемпіонкою Техаського університету.
Джерело: 24 канал
Цими вихідними Kyiv Chess Club повторив минулорічний успіх і знову став переможцем престижної Світової Клубної Ліги. У фіналі українці переграли сильний турецький Batubey Chess Club – 2:0. (За регламентом, матчі складаються з двох етапів – швидкі шахи і бліц.)
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Kyiv Chess Club
Схема розіграшу Світової Клубної Ліги цьогоріч була дуже непростою для команд-учасниць. Спочатку – великий відбірковий турнір, в якому 36 клубів з 5-ти континентів боролися за 16 путівок до плейофф. Kyiv Chess Club виграв 6 матчів, 1 завершив унічию і посів перше місце.
Далі на шляху до загальної перемоги український клуб здолав по черзі:
Фінальний матч складався непросто для нашої команди, – розказав у коментарі 24 каналу гравець і менеджер Kyiv Chess Club Володимир Баклан. – У першому поєдинку зі швидких шахів суперники вели в рахунку 10,5: 6,5! Ще одне очко – і турки святкували б успіх. Але хлопці зібралися і видали 5 перемог поспіль! 11,5: 10,5 на нашу користь! А в другому поєдинку в бліц ми вже не залишили опонентам жодного шансу – 17,5:12,5.
"Це вже не перший визначний успіх київських шахів, – продовжує Баклан. – І в той же час мені регулярно ставлять питання, на яке незручно відповідати: "А де знаходиться приміщення київського шахового клубу?" За свою довгу кар'єру професіонального гравця я побував у багатьох європейських столицях – і скрізь є муніципальні шахові клуби. Маю велику надію, що успіхи київських маестро привернуть увагу міської влади, і ми нарешті вийдемо з віртуального "підпілля".
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Юлія Осьмак
Наступного дня після тріумфу Kyiv Chess Club у Світові Лізі відзначилася – вже в особистому заліку – шахістка цього клубу Юлія Осьмак. Киянка стала чемпіонкою Техаського університету (США) в онлайн турнірі Texas Collegiate Rapid Championship.
Це другий поспіль серйозний успіх нашої юної зірки. Буквально три тижні тому Осьмак блискуче виграла престижний жіночий онлайн турнір 11th Sharjah International Cup, в якому змагалися 483 учасниці. До речі, другою там стала ще одна українка – львів’янка Наталя Букса.