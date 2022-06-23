Українські шаблістки на чолі з Харлан завоювали "бронзу" чемпіонату Європи у Туреччині

Українські фехтувальниці здобули ще одну медаль на чемпіонаті Європи у турецькій Анталії. Команда на чолі з Ольгою Харлан стала третьою у командній шаблі.

Четверта нагорода для країни

Жіноча збірна України у командній шаблі була складена з Ольги Харлан, Олени Вороніної, Олени Кравацької та Юлія Бакастової. На шляху до бронзового фіналу українки здобули дві перемоги та зазнала однієї поразки, повідомляє 24 канал.

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Наші фехтувальниці взяли гору над Польщею (45:37) та Грецією (45:35), а от у півфіналі прикро поступились Франції. Хоча у сутичці Харлан суддівські рішення були доволі дивними, які пішли на користь суперниці Ольги. Україна програла француженкам з різницею у два уколи – 45:43.



Жіноча збірна України у командній шаблі / Фото FIE

У бронзовому матчі українки зустрілись із опонентками з Угорщини. Боротьба була дуже напруженою. Спершу угорки повели у рахунку, поки у битву не вступила лідерка команди Харлан. Далі перевага переходила, то до Угорщини, то до України.

Закінчувала змагання за третє місце в українській команді все та ж Харлан. Ольга не дозволила наблизитись суперниці більше, як на чотири уколи та принесла країні "бронзу" (45:41).



Призерки змагань у командній шаблі / Фото FIE

Жіноча збірна здобула "бронзу" у командній шаблі. Ця медаль стала вже четвертою для наших фехтувальників на чемпіонаті Європи-2022.

Усі медалі України на чемпіонаті Європи-2022