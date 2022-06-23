Четверта нагорода для країни
Жіноча збірна України у командній шаблі була складена з Ольги Харлан, Олени Вороніної, Олени Кравацької та Юлія Бакастової. На шляху до бронзового фіналу українки здобули дві перемоги та зазнала однієї поразки, повідомляє 24 канал.
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Наші фехтувальниці взяли гору над Польщею (45:37) та Грецією (45:35), а от у півфіналі прикро поступились Франції. Хоча у сутичці Харлан суддівські рішення були доволі дивними, які пішли на користь суперниці Ольги. Україна програла француженкам з різницею у два уколи – 45:43.
Жіноча збірна України у командній шаблі / Фото FIE
У бронзовому матчі українки зустрілись із опонентками з Угорщини. Боротьба була дуже напруженою. Спершу угорки повели у рахунку, поки у битву не вступила лідерка команди Харлан. Далі перевага переходила, то до Угорщини, то до України.
Закінчувала змагання за третє місце в українській команді все та ж Харлан. Ольга не дозволила наблизитись суперниці більше, як на чотири уколи та принесла країні "бронзу" (45:41).
Призерки змагань у командній шаблі / Фото FIE
Жіноча збірна здобула "бронзу" у командній шаблі. Ця медаль стала вже четвертою для наших фехтувальників на чемпіонаті Європи-2022.
Усі медалі України на чемпіонаті Європи-2022
- Авторкою першої нагороди країни у Туреччині стала Влада Харькова, яка тріумфувала в одиночному турнірі з фехтування на шпагах.
- "Срібло" поповнило українську скарбничку після змагань серед чоловіків у командній шаблі.
- Бронзову медаль принесли дівчата у командній шпазі.
- Наші фехтувальники посіли третє місце у загальному медальному заліку змагань.