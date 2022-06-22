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Україну у цьому виді фехтування представляли чотири українки на чолі з олімпійською чемпіонкою Лондона-2012 Яною Шемякіною. У комадній шпазі виступили Влада Харькова, Юлія Свистіль та Інна Бровко, повідомляє 24 канал.

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На шляху до третього місця українки перемогли суперниць із Румунії та Польщі. А от здобути звитягу у півфіналі над французькими шпажистками нашим дівчатам не вдалось. Поразка – 36:45.

Тому українські фехтувальниці зійшлись у сутичках за "бронзу". За третю позицію українки змагались проти швейцарських опоненток. Українська команда була сильнішою за суперниць на три уколи – 45:42.

Жіноча збірна України завоювала "бронзу" та здобула свою першу нагороду після медальної паузи, яка тривала з далекого 2005 року.



"Бронза" жіночої збірної України у шпазі / Фото FIE

До цієї медалі українські фехтувальними здобули на чемпіонаті Європи-2022 вже дві нагороди. Влада Харькова тріумфувала в одиночному турнірі з фехтування на шпагах, а "срібло" завоювала чоловіча збірна у командній шаблі. Це перша медаль України за останні 9 років у цій дисципліні.