Дві українки на подіумі

Одразу три українські легкоатлетки вийшли у сектор зі стрибків у висоту. Конкуренцію Ярославі Магучіх склали Ірина Геращенко та Катерина Табашник, пише 24 канал.

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Дівчата, які представляли нашу країну, були фаворитками турніру, що підтвердили вже у секторі. Геращенко та Магучіх взяли планку на висоті 1.94 метри. Вони стали єдиними учасницями, яким підкорилась така висота. Далі дещо виникли труднощі на 1.97. Магучіх використала два стрибки, а Геращенко – три.

Далі планку пересунули на 2 метри рівно, яку Ярослава знову взяла з другої спроби. ЇЇ суперниця використала дві невдалі спроби, а одну перенесла на висоту 2.03, яка, на жаль, теж не була успішною. Геращенко з результатом 1.97 стала другою.

Магучіх продовжила змагатись на самоті з планкою. Ярослава з другої спроби взяла 2.03 метри та оновила найкращий результат сезону, який оновила на попередніх змаганнях у Парижі, та встановила рекорд турніру у чеському Брно.

Відео переможного стрибка Магучіх

На цьому Ярослава традиційно не зупинилась та штурмувала 2.05. Але підкорити планку на цій висоті цього разу не вдалось.

Що до Табашник, то Катерина з висотою 1.91 зупинилась за крок від п'єдесталу. Зовсім трішки не вистачило, щоб вдруге поспіль оформити синьо-жовтий подіум, як це було на Діамантовій лізі у Парижі.

Призерки змагань у Брно (у метрах)

Ярослава Магучіх (Україна) – 2.03 Ірина Геращенко (Україна) – 1.97 Сафіна Садуллаєва (Узбекистан) – 1.91 Катерина Табашник (Україна) – 1.91

До слова. Ярослава Магучіх перемагає на четвертих змагання у літньому сезоні. До цього українка вже тричі тріумфувала на найпрестижнішому комерційному турнірі Діамантова ліга.