У вівторок, 22 грудня, Барселона на виїзді зіграла проти Вальядоліда у рамках 15-го тру Ла Ліги. Гості з Каталонії без проблем переграли суперника.

Вальядолід – Барселона 0:3

Голи: Лангле, 21, Брейтвейт, 35, Мессі, 65

Гра в одні ворота

Початок зустрічі видався дуже "сухим" на моменти. Аж на 21-й хвилині першу гольову атаку змарнували гості. Мессі отримав точний пас і завдав удару з межі штрафного майданчика. Однак Масіп виконав приголомшливий сейв, не дозволивши м'ячу влетіти у дев'ятку, пише 24 канал.

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Барселона довго загрожувала воротам господарів, що принесло результат. Мессі виконав ідеальну передачу у штрафний майданчик прямо на голову Лангле. Той без перешкод пробив у незахищений кут – голкіпер був безсилий перед таким ударом. Рахунок зустрічі було відкрито – 0:1.

Трохи більше, як за 10 хвилин гості подвоїли рахунок. Позиційна атака Барселони дала результат. Дест віддав передачу на Брейтвейт, той у стрибку дотягнувся до м'яча та перевів його вже у порожні ворота – 0:2.

Наступного гола у виконанні команд довелось чекати аж до 65-ї хвилини. Мессі ефектно приборкав сильну передачу, яку Педрі віддав у штрафний майданчик, піймав на протиході свого опікуна та пробив у кут воріт – 0:3.

У середині другого тайму Коутінью потужно пробив з лінії штрафного – стійка.

У доданий арбітром час до другої 45-хвилинки Мессі змарнував чудову нагоду оформити дубль. Аргентинець пробив з меж майданчика, перегравши голкіпера, але стійка знову стала на шляху гравців Барселони.

Після перемоги Барселона розташовується на 5 сходинці, у їх активі 24 очки. А їх суперник Вальядолід перебуває у підвалинах таблиці – 18 місце та 14 набраних пунктів.

Вальядолід – Барселона відеоогляд