Українські фігуристи виграли "золото" на старті олімпійського сезону: відео

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін вперше виступили в олімпійському сезоні 2021/22. Лідери збірної України завоювали "золото" на міжнародному турнірі в Одесі – Кубок Віктора Петренка.

Дебют з новими програмами

Олександра Назарова та Максим Нікітін здобули найвищу нагороду у танцях на льоду. Український дует отримав у сумі за дві програми 190.96 бала.

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У ритмічному танці українці отримали 75.17 бала, – 115.79 бала. це дозволило їм залишитися лідерами.

Відео ритмічного танцю українського дуету



Відео довільного танцю української пари



Лідери української збірної на 17 балів випередили британський дует Сашу Фіар та Джорджа Вадделла. Третю сходинку посіли представники Польщі Анастасія Полібіна та Павла Головішнікова.

Назарова та Нікітін вперше представили версії обох олімпійських програм.