Чи не головне правило – всіх учасників Олімпіади-2022 в Пекіні, в яких будуть позитивні тести на коронавірус, будуть госпіталізовувати.

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Щодо решти обмежень, то це обов'язкове постійне носіння масок (еквівалентних респіраторів N95). Знімати їх можна буде тільки у своїй кімнаті, під час їжі, а також на церемонії нагородження.

Окрім того, учасники Олімпійських ігор, які не пройдуть усю процедуру вакцинації, повинні відбути 21-денний карантин після прибуття до Китаю.

Обмеження будуть і для журналістів. Вони зможуть спілкуватися зі спортсменами або через пластикові перегородки, або через інтернет.

Зимові Олімпійські ігри 2022 триватимуть в Пекіні з 4 до 20 лютого. Відвідати змагання зможуть лише жителі континентального Китаю. При цьому щодо них теж діятимуть карантинні обмеження.