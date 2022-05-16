Важлива нагорода для України

У Німеччину збірна Україна відправилася у складі Яна Сича, Нікіти Кошмана, Віталія Свистіля. Ці спортсмени вибороли бронзову нагороду на попередньому етапі Кубка світу у Парижі, пише 24 канал.

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Бронзовий призер Олімпіади-2020 Ігор Рейзлін напередодні отримав травму, його замінив Євген Макієнко.

На етапі Кубка Європи українці здобули три перемоги. В 1/8 фіналу вони перевершили Естонію з результатом 45:40. А у чвертьфіналі здолали французьку команду з тим самим рахунком.

Найбільшу перемогу на турнірі Україна здобула у півфіналі, де її суперником була збірна Німеччини. Українці почали лідирувати з середини зустрічі. Їм вдалося втримати переможний результат та вийти у фінал – 45:36.

У вирішальній боротьбі за золоту нагороду українцям протистояла команда з Італії. Цю країну представляли титуловані спортсмени – Андреа Сантареллі, Давіде ді Веролі, Валеріо Куомо, Джанпаоло Будзакіно.

Українці спочатку навіть мали перевагу у три уколи над суперниками, проте наприкінці її не втримали і поступилися італійцям з результатом 31:36.

Для України це перше "срібло" на етапі Кубка Європи в Гандегаймі. Востаннє українці вигравали срібну нагороду у 2018 році. Тоді у склад команди увійшли Сич та Макієнко.

Що відомо про спортсменів