Важлива нагорода для України
У Німеччину збірна Україна відправилася у складі Яна Сича, Нікіти Кошмана, Віталія Свистіля. Ці спортсмени вибороли бронзову нагороду на попередньому етапі Кубка світу у Парижі, пише 24 канал.
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Бронзовий призер Олімпіади-2020 Ігор Рейзлін напередодні отримав травму, його замінив Євген Макієнко.
На етапі Кубка Європи українці здобули три перемоги. В 1/8 фіналу вони перевершили Естонію з результатом 45:40. А у чвертьфіналі здолали французьку команду з тим самим рахунком.
Найбільшу перемогу на турнірі Україна здобула у півфіналі, де її суперником була збірна Німеччини. Українці почали лідирувати з середини зустрічі. Їм вдалося втримати переможний результат та вийти у фінал – 45:36.
У вирішальній боротьбі за золоту нагороду українцям протистояла команда з Італії. Цю країну представляли титуловані спортсмени – Андреа Сантареллі, Давіде ді Веролі, Валеріо Куомо, Джанпаоло Будзакіно.
Українці спочатку навіть мали перевагу у три уколи над суперниками, проте наприкінці її не втримали і поступилися італійцям з результатом 31:36.
Для України це перше "срібло" на етапі Кубка Європи в Гандегаймі. Востаннє українці вигравали срібну нагороду у 2018 році. Тоді у склад команди увійшли Сич та Макієнко.
Що відомо про спортсменів
- Україну на доріжках Karl-Rau-Halle представляла команда Київської міської школи вищої спортивної майстерності.
- Сич двічі здобував перемогу на етапах Кубку світу на юніорському рівні.
- Кошман має у своєму активі "бронзу" юніорського етапу Кубка світу-2021 у Ташкенті.
- Для Свистіля нинішній сезон є дебютним. У 2022 році він вперше виступив на рівні Кубка світу.
- Макієнко – призер та переможець чемпіонатів та Кубків України.