Важная награда для Украины

В Германию сборная Украины отправилась в состав Яна Сича, Никиты Кошмана, Виталия Свистиля. Эти спортсмены завоевали бронзовую награду на предварительном этапе Кубка мира в Париже, пишет 24 канал.

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Бронзовый призер Олимпиады-2020 Игорь Рейзлин получил травму накануне, его заменил Евгений Макиенко.

На этапе Кубка Европы украинцы одержали три победы. В 1/8 финала они превзошли Эстонию с результатом 45:40. А в четвертьфинале одолели французскую команду с тем же счетом.

Самую большую победу на турнире Украина одержала в полуфинале, где ее соперником была сборная Германии. Украинцы начали лидировать с середины встречи. Им удалось удержать победный результат и выйти в финал – 45:36.

В решающей борьбе за золотую награду украинцам противостояла команда из Италии. Эту страну представляли титулованные спортсмены – Андреа Сантарелли, Давиде ди Вероли, Валерио Куомо, Джанпаоло Будзакино.

Украинцы сначала даже имели преимущество в три уколы соперникам, однако в конце ее не удержали и уступили итальянцам с результатом 31:36.

Для Украины это первое серебро на этапе Кубка Европы в Гандегайме. В последний раз украинцы выигрывали серебряную награду в 2018 году. Тогда в состав команды вошли Сыч и Макиенко.

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