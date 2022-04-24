Українські дзюдоїсти виграли дві золоті медалі на етапі Кубка Європи

24 квітня одразу у трьох європейських містах відбудуться завершальний день змагань на етапах Кубку Європи – серед дорослих, юніорів та кадетів. На всіх трьох рівнях представлена збірна України.

Два "золота" у медальній скарбничці збірної України

Дзюдоїсти збірної України здобули дві нагороди найвищого ґатунку у Познані. Діана Семченко та Антон Шугалєєв здобули для своєї країни золоті медалі на Кубку Європи, повідомляє 24 канал.

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Саме у Польщі була найбільша кількість представників України на турнірі – туди відправилися одразу 29 спортсменів: 18 чоловіків і 11 дівчат.

Діана Семченко стала найкращою у ваговій категорії понад 78 кілограмів. Діана виграла всі три поєдинки, не заливши жодного шансу суперницям з Польщі, Італії та своїй землячці з України Катерині Семенченко.

Для Семенченко це вже друге золото з міжнародних турнірів за квітень. На початку місяця наша спортсменка одержала перемогу на кадетському Кубку Європи в Тепліце.

Антон Шугалєєв здобув перемогу у ваговій категорії до 73 кілограмів. На шляху до перемоги українець виграв 6 поєдинків.

У фіналі проти грузина Коте Капанадзе, маючи перевагу у рахунку, на останній хвилині сутички наш спортсмен провів ще один результативний прийом, тим самим одержавши дострокову перемогу.

З 28 квітня до 1 травня триватиме Чемпіонат Європи з Дзюдо, де доросла збірна України візьме участь.