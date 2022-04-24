Два "золота" в медальной копилке сборной Украины

Дзюдоисты сборной Украины получили две награды высшего достоинства в Познани. Диана Семченко и Антон Шугалеев завоевали для своей страны золотые медали на Кубке Европы, сообщает 24 канал.

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Именно в Польше было самое большое количество представителей Украины на турнире – туда отправились сразу 29 спортсменов: 18 мужчин и 11 девушек.

Диана Семченко стала лучшей в весовой категории более 78 килограммов. Диана выиграла все три поединка, не залив ни одного шанса соперницам из Польши, Италии и своей землячке из Украины Екатерине Семенченко.

Для Семенченко это уже второе золото из международных турниров за апрель. В начале месяца наша спортсменка одержала победу на кадетском Кубке Европы в Теплице.

Антон Шугалеев одержал победу в весовой категории до 73 килограммов. По пути к победе украинец выиграл 6 поединков.

В финале против грузина Коте Капанадзе, имея преимущество в счете, на последней минуте схватки наш спортсмен провел еще один результативный прием, тем самым одержав досрочную победу.

К слову. С 28 апреля по 1 мая пройдет Чемпионат Европы по Дзюдо, где взрослая сборная Украины примет участие.