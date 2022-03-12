Українські борці взяли до рук зброю та стали на захист рідної країни: відеозвернення спортсменів

Наші спортсмени продовжують боронити рідну країну від окупантів. Українські борці не вагаючись ні хвилини, взяли до рук зброю та стали на захист.

Зі змагань на війну

Сергій Вєлєв та Владлен Козлюк представляли Україну на міжнародному рівні та займали призові місця на чемпіонатах Європи. Проте з 24 лютого українські борці стали на захист України.

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Наші борці разом з прикордонниками захищають Україну від російських окупантів.

Раніше спортсмени успішно представляли країну на міжнародних турнірах.

Сергій Вєлєв – чемпіон Європи та світу з греко-римської боротьби. Також він є старшим сержантом.

Владлен Козлюк – майстер спорту України міжнародного класу та старший сержант.

Обидва спортсмени родом з Одещини. Саме у цьому регіоні вони струмують навалу окупантів.

Відеозвернення спортсменів