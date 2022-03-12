С соревнований на войну

Сергей Велев и Владлен Козлюк представляли Украину на международном уровне и занимали призовые места на чемпионатах Европы. Однако с 24 февраля украинские борцы встали на защиту Украины.

Читайте также Вы убиваете наших детей, бомбите и сравниваете с землей города, – Кличко обратился к россиянам

Наши борцы вместе с пограничниками защищают Украину от российских окупантов.

Раньше спортсмены успешно представляли страну на международных турнирах.

Сергей Велев – чемпион Европы и мира по греко-римской борьбе. Также он старший сержант.

Владлен Козлюк – мастер спорта Украины международного класса и старший сержант.

Оба спортсмена родом из Одесщины. Именно в этом регионе они удерживают нашествие окупантов.

Видеообращение спортсменов